MMA Besançon change de mains : rencontre avec Laurent Maucort, le nouvel agent qui assure à Besançon !

Comment êtes-vous arrivé à ce métier d'agent général d'assurance MMA ?

Laurent Maucort : "D'un point de vue personnel, j'ai choisi cette direction pour répondre à deux objectifs : le premier est de gagner en indépendance et de m’affairer ma propre entreprise après une carrière de dirigeant d'entreprises.

Le second est de concilier ce nouveau challenge professionnel et mes aspirations personnelles : le choix de rester à Besançon, ville qui conjugue bien-être et bien-vivre et où moi-même et ma famille trouvons notre épanouissement."

Pourquoi choisir le domaine de l'assurance ?

Laurent Maucort : "Pour deux raisons : d'abord, pour ce que j'appelle mon goût pour les autres, parce que j'aime les gens, je m'intéresse aux personnes, à leur vie, etc. Et c’est un métier de relations humaines avant tout. Ensuite, pour ma connaissance et mon expérience de l'entreprise que je peux mettre au service des clients professionnels. Leur quotidien, je le connais, tout autant que les risques associés auxquels ils sont exposés."

En quoi consiste votre métier d'agent MMA ? Qu'apportez-vous de plus à vos clients ?

Laurent Maucort : "En tant qu'ancien dirigeant d'entreprises, et aujourd'hui entrepreneur indépendant, j'ai conscience que le sujet de l'assurance ne doit pas être au cœur des priorités quotidiennes des entrepreneurs et que pour ça, ils doivent avoir affaire à un intermédiaire en assurance, moi-même entrepreneur d'assurances, dans une relation de confiance, de manière à déléguer cette charge auprès de quelqu'un qui va leur apporter à la fois une vision globale en terme de couverture de risque, et qui en même temps va chercher à optimiser le rapport garantie-coût de l'assurance.

En détail, cela signifie apporter des solutions adaptées et personnalisées aux entreprises. Les entrepreneurs se préoccupent beaucoup de protéger leur activité, leurs locaux, leur flotte de véhicule, leur marchandise, leurs salariés, mais très souvent, au détriment de leurs propres personnes.

En tant que dirigeant d'entreprises, salarié avant, entrepreneur aujourd'hui, j'ai une parfaite conscience de leur niveau de prise de risque et je serai particulièrement capable de les accompagner et les conseiller sur le sujet dont ils se préoccupent le moins, c'est-à-dire eux-mêmes, en termes de prévoyance, de retraite et de responsabilité civile du mandataire social (RCMS)."

À propos de MMA Besançon Flore :

Idéalement située au coeur du quartier des Chaprais à l'orée du centre-ville de Besançon, l'agence MMA Flore est accessible en tramway (station Flore) comme en voiture (parkings). L'équipe accueille particuliers comme professionnels, artisans, commerçants, professions libérales et propose des solutions d'assurances adaptées et personnalisées. Rénovée récemment, l'agence MMA Flore s'impose comme l'agence MMA de référence à Besançon.

À propos de MMA Besançon Planoise :

Située entre la polyclinique de Franche-Comté et la place Cassin, l'agence MMA Planoise est aisément accessible aux particuliers du quartier de Planoise comme aux professionnels du parc Lafayette et jusqu'à Saint-Vit. L'équipe vous accueille pour vous proposer des solutions d'assurances adaptées et personnalisées. MMA Planoise rayonne sur tout l'Ouest bisontin.

