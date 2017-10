Objectif Médailles en piste pour les JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du sud

Rassemblés ce lundi sur le site du stade des Tuffes à Prémanon les sportifs, dont le champion olympique Jason Lamy-Chappuis sur le retour, ont reçu leur premier chèque d’aide à leur préparation olympique, des mains de Laetitia Martinez, vice présidente du Conseil Régional, et Christian Moccozet, Président d’Objectif Médailles.

Une aide de 3.000 € + 1.000 €

"L'association ''Objectif Médailles'' porte désormais toute son attention sur les prochains Jeux d'hiver en Corée du Sud, et sur le rendez-vous de Tokyo en 2020" indique Christian Moccozet. "Une médaille olympique, c'est la récompense suprême. Elle occupe à jamais une place à part dans le palmarès, dans le cœur et dans la vie d'un sportif. Au-delà des ambitions individuelles, au-delà de l'ambition de chaque fédération, notre mission est d'affirmer une ambition collective et l'ambition de toute une région. Nous devons les aider à réaliser leurs rêves... Et les Jeux, c'est le rêve suprême..."

Une liste de 12 sportifs de Bourgogne et de Franche-Comté susceptibles d'être retenus en équipe de France été établie. L'association ''Objectif Médailles'' prévoit leur verser une aide à la préparation de 3.000 euros , versée en 2 fois en octobre 2017 et janvier 2018/ Aide qui sera majorée de 1.000 euros pour ceux dont la sélection deviendra officielle juste avant le début des Jeux.

Qui sont les 12 sportifs soutenus ?

Biathlon :

Célia Aymonier

Anaïs Bescond

Quentin Fillon-Maillet

Combiné Nordique :

Hugo Buffard

Jason Lamy-Chappuis

Laurent Muhlethaler

Saut à Ski :

Ronan Lamy-Chappuis

Ski de Fond :

Valentin Chauvin

Anouck Faivre-Picon

Aurore Jean

Alexis Jeannerod

Short-track :

Thibaut Fauconnet

Info +

L'idée de créer "Objectifs Médailles" est née le 3 décembre 2010 suite à une rencontre entre Christian Mocozet, et les élus Jean-Pierre Papet et Safia Otokore avec l'objectif de soutenir financièrement et moralement les sportifs licenciés en Bourgogne durant leur préparation pour une éventuelle participation aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres.

Le 26 janvier 2011, l'association est lancée. Elle sera officiellement créée le 7 mai 2011 (parution au journal officiel). Le conseil régional de Bourgogne, la direction régionale de la jeunesse des sports et de la Cohésion sociale et le Comité régional olympique et sportif de Bourgogne en sont les membres fondateurs.

Pour les Olympiades de Londres, de Sotchi et Rio, Objectif médailles a versé près de 175 000 euros à l'ensemble des sportifs bourguignons sélectionnés. En janvier 2016, sur proposition du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le dispositif a été étendu aux sportives et sportifs francs-comtois.