Occupation du local Bol d'R à Besançon : le délibéré est reporté

Après plusieurs sollicitations auprès de la mairie de Besançon, le collectif a investi en octobre dernier les locaux de la SAIEMB. La société HLM a alors assigné le collectif devant le Tribunal de grande Instance de Besançon afin d'expulser les occupants du local avec "l'obligation de payer un loyer compensateur du marché", indiquait le collectif.

Le 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance examinait la requête et avait mis sa décision en délibéré au mardi 9 janvier. Une quarantaine de militants s'étaient déplacés devant le palais de justice de Besançon. La décision avait été repoussée à ce mardi 13 février 2018 et sera finalement prise dans une quinzaine de jours.



Depuis près de quatre mois, le collectif Solmiré continue de se relayer au "Bol d'Air" pour "permettre aux familles et personnes seules demandeuses d'asile qui sont dans le besoin de préparer leur repas, laver leur linge, accéder à des toilettes et à une douche, disposer d'un espace de jeux pour les enfants", soulignaient-ils dans un communiqué.