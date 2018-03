Occupation du local Bol d'R : la décision une nouvelle fois reportée

Cela fait maintenant cinq fois que le tribunal de Besançon reporte sa décision concernant l'occupation des locaux de la SAIEMB par le collectif solmiré (Solidarité Migrants-Réfugiés).

Depuis le 14 octobre 2017, le Collectif dans l'objectif d'offrir un accueil de jour aux nombreux demandeurs d'asile non-pris en charge par les services de l'Etat, a investi un local vacant, propriété de la SAIEMB (société HLM dont la ville est l'actionnaire majoritaire), situé au 26 rue d'Arènes à Besançon. Plusieurs organisations soutiennent le collectif.

Une tribune "pour une autre politique d'accueil des étranger-es, migrant-es, réfugié-es…"

Ce lundi 26 mars, le Collectif de Défense des droits et libertés des étrangers (CDDLE) publiait une tribune intitulée "pour une autre politique d'accueil des étranger-es, migrant-es, réfugié-es…". Signée par 90 personnes issues de la politique, du milieu syndical, de la médecine, de l'enseignement supérieur, des arts et des lettres, cette tribune interpelle à la fois l'Etat, les institutions et les citoyens.

Info +

Tous nos articles sur le Bol d'R disponibles ci-dessous...