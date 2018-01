Octogénaire tuée pendant un cambriolage dans le Doubs : deux suspects écroués

"Tous deux reconnaissaient leur implication sans réellement expliquer leur motivation, si ce n'est leur besoin d'argent", a indiqué dans un communiqué Julie Fergane, vice-procureur de la République au tribunal de Montbéliard.

Les suspects, originaires du secteur de Montbéliard et jusqu'à présent inconnus des services de police, ont été mis en examen pour "homicide volontaire" et "vol aggravé" mercredi dans la soirée, avant d'être placés en détention provisoire.

Le corps de la victime, âgée de 88 ans, a été découvert à son domicile, vendredi à Vieux-Charmont (Doubs). Elle se trouvait sous son matelas, un sac plastique sur la tête. D'après l'autopsie, elle est morte asphyxiée. "Le domicile avait été minutieusement fouillé et on constatait, dans un premier temps, la disparition de numéraire et d'un poste de télévision", a précisé Mme Fergane.

Le téléviseur a ensuite été vendu par les voleurs, ce qui a permis aux enquêteurs de la police judiciaire de Besançon et du commissariat de Montbéliard de les identifier et de les interpeller.

(Source AFP)