On a suivi la visite du Premier ministre Edouard Philippe à Besançon...

Après avoir visité l'Access Code School et rencontré les intervenants et étudiants en début d'après-midi, Édouard Philippe, a pris le tramway pour se rendre au centre-ville. Dans un premier temps, il était accompagné notamment du maire de Besançon Jean-Louis Fousseret, de Fannette Charvier, candidate La République en Marche (LREM) aux élections législatives dans la première circonscription du Doubs, et d'Alexandra Cordier, référente départementale pour La République en Marche du Doubs.

Dans le tramway, il expliqué la raison de sa venue : "à Besançon, comme dans d'autres circonscriptions de France, il y a d'excellents candidats et très déterminés. Peut-être aussi parce qu'à Besançon, il y a un maire dynamique qui a été l'un des premiers maires à soutenir l'initiative du président de la République. Et moi ce qui m'a frappé dans le choix qu'a fait Emmanuel Macron, dans l'audace dont il a fait preuve, c'est que je pense que les élus qui l'ont d'abord compris, ce sont les maires et peut-être le mieux compris, ce sont les maires pour une raison assez simple, c'est que ce stype de logique de dépassement des clivages partisans pour essayer de rassembler sans renoncer à ce qu'ils sont, c'est une logique qu'on a souvent dans les mairies (...)". Voir vidéo ci-dessus.

À l'arrêt "Battant", Édouard Philippe a été rejoint à la sortie du tramway par Sylvie Le Hir, candidate (LREM) dans la cinquième circonscription du Doubs, de Frédéric Barbier candidat (LREM) dans la quatrième circonscription et d'Éric Alauzet, candidat Europe Écologie Les Verts se revendiquant de la "majorité présidentielle" dans la deuxième circonscription.

Après un bain de foule sur le pont Battant puis dans la Grande Rue où il s'est prêté à l'exercice de selfies avec des jeunes gens, Édouard Philippe et son entourage se sont arrêtés sur la terrasse du Madigan's place du 8 Septembre pour boire une bière et discuter.

Il a quitté le centre-ville de Besançon peu avant 15 h 30.