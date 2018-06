On a visité l'expo photo 'Citadelles du monde et autres fortifications'

Cette année, Besançon fête les dix ans de l'inscription de l'œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour l'occasion, la ville a vu les choses en grand : une vingtaine d'événements est organisé pendant plusieurs mois et parmi eux, l'exposition Citadelles du monde et autres fortifications. Celle-ci met en avant les plus beaux monuments du monde inspirés du travail de Vauban...