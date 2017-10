"Open Food France" : les restaurateurs veulent aussi cuisiner "local"

Expérimentée durant l'été 2017, la plateforme impulsée par le Grand Besançon, les chambres consulaires, et la communauté de communes Doubs Baumois a pour objectif d'inciter les restaurateurs et professionnels des métiers de bouche à s'approvisionner plus facilement en "local".

Sur la soixantaine de personnes présentes ce lundi, une vingtaine de producteurs et une douzaine de restaurateurs se sont retrouvés à Besançon pour la présentation de cette plateforme "très facile à prendre en main" explique Angélique Paris en charge du projet à la communauté d'agglomération (voir vidéo).

Rapprocher les restaurateurs des producteurs locaux

L'initiative est née suite à un rendez-vous de la transition énergétique en octobre 2016 à Pugey mettant en évidence la volonté des deux parties de travailler ensemble. OpenFood France permet de lever les freins à cette collaboration liés à la visibilité de l'offre, la commande et la livraison.

Un an plus tard, le Grand Besançon lance sa plateforme afin de faciliter cette mise en relation. Dans le secteur de l'agglomération et du Doubs central, xx producteurs et xx intermédiaires propose une offre élargie qui offre aux restaurateurs une vision globale des produits qu'ils peuvent trouver. La commande en ligne est classique. Sur une carte interactive, le restaurateur choisit d'entrer dans la boutique en ligne du producteur. Il peut alors commander, choisir les quantités et décider du mode de paiement ou de livraison.

Sur la plateforme on retrouve cinq producteurs réunis sous la bannière des "saveurs de la ferme" à Chatillon-le-Duc et Jérôme Maire, Maraicher sur la commune de Chalezeule.

Églantine Bouveret du restaurant "Bêtises et Volpthé" rue Bersot à Besançon a été une des premières à tester "Open Food" sur le Grand Besançon"… avec l'idée première de proposer dans ses assiettes des produits de qualité tout en suivant le gout toujours plus affirmé de la clientèle des circuits courts. "L'avantage, c'est le local et la qualité, principalement" indique convaincue la restauratrice. "Au niveau prix, je travaille avec des produits de base, je trouve que c'est vraiment correct. On peut répercuter un prix correct aussi pour le client tout en préservant une marge..."

