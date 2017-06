Opération paille et fumier des agriculteurs devant une entreprise de Sodiaal

Pneus, paille et fumier: vers 22 heures, une trentaine d'agriculteurs venus avec une dizaine de tracteurs et des remorques, ont déversé des déchets et détritus devant le site d'Euroserum, une entreprise du groupe Sodiaal spécialisée dans la transformation du lait en poudre de lactosérum. Leur action, organisée à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône s'est déroulée dans une ambiance bon enfant en présence des gendarmes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Par cette "action coup de poing" les syndicats entendaient "mettre la pression" sur le groupe Sodiaal (marques Candia, Entremont, Yoplait) dont le

groupe tient une assemblée générale mercredi. Leur action s'inscrivait aussi dans le cadre d'un mot d'ordre national de mobilisation cette semaine, lancé par la FNSEA et les JA.

"Un prix d'achat du lait insuffisant"

Les syndicats d'agriculteurs de Haut-Saône estiment insuffisant le prix d'achat du lait (actuellement à 310 euros les 1.000 L) et revendiquent un prix

d'achat "d'au moins 340 euros". Ils demandent notamment une politique de soutien de la filière laitière qui suive la tendance des prix européenne et l'application de la loi Sapin pour intégrer le coût de production dans le prix du lait. "Le prix du lait remonte partout en Europe sauf chez nous comme le prix du beurre, qui se vend 5.400 euros la tonne, alors qu'il y a 2 ans il était à 1.800 euros", a déclaré Emmanuel Aebicher, président de la FDSEA de Haute-Saône.

Avant leur opération, les syndicats agricoles avaient fait passer "un oral" à des candidats LREM et FN aux législatives de deux circonscriptions de

Haute-Saône. Ils leur ont présenté leurs doléances lors d'une rencontre dans une ferme à Mont-le-Vernois, leur promettant de rester attentifs et vigilants après le scrutin législatif.

