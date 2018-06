Orages et inondations ont balayé la France cette nuit

Ce mois de mai aura été "exceptionnellement foudroyé", avec 182.000 impacts relevés au sol, doublant quasiment le précédent record (datant de mai 2009), relève Météo-France.

Dans le Doubs, une maison a été touchée par la foudre à Avoudrey vers 1h30. Les deux occupants ont pu sortir à temps et n'ont pas été blessés.

En Haute-Saône, la scierie de Sauvigney-les-Pesmes a été envahie par les eaux. Une dizaine de salariés devraient se retrouver au chômage technique.

Dans le Jura, les pompiers ont été appelés à plus de 170 reprises dans la nuit suites aux violents orages et pur des interventions d'assèchements de caves et de sous-sols notamment dans le secteur de Fraisans, Orchamps et Gendrey. Les opérations se poursuivaient ce mercredi matin dans 18 communes impactées.

Dans l'Eure, un homme aurait perdu lundi le contrôle de sa voiture qui s'est retournée dans une cuvette d'eau sur la route D840 à Piseux.

En Alsace, l'autoroute A36 restait en circulation restreinte ce mardi 5 juin 2018 après une importante coulée de boue due aux intempéries lundi soir. L'autoroute a rouvert en fin de soirée avec une circulation sur une voie dans les deux sens. L'école d'Eteimbes, dans le Haut-Rhin, qui accueille une centaine d'enfants, a dû fermer ses portes mardi après avoir été envahie par la boue et les inondations. "Le maire est parti sur place pour nettoyer l'école avec les parents", a-t-on indiqué à la mairie.