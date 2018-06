Orages et inondations : retour de la vigilance orange en Franche-Comté

En tout, 28 départements sont placés en vigilance orange. Des orages et des pluies devraient s'abattre sur ces territoires. En détail :

Début de suivi pour :

Aube (10), Aude (11), Cantal (15), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71) et Yonne (89).

Maintien de suivi pour :

Ain (01), Allier (03), Aveyron (12), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Eure (27), Isère (38), Loire (42), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) et Haute-Vienne (87).

Fin de suivi pour :

Aucun département

Météo France prévoit :

Du sud-ouest au nord-est du pays, à partir du début d'après-midi, une vague orageuse va rapidement s'intensifier à partir des départements nord-pyrénéens. Ces orages remonteront progressivement ensuite vers le Massif central et les régions du nord-est du pays. Ce soir et cette nuit, cette vague orageuse s'étendra de la Franche-Comté à la Bourgogne et à la Champagne.

Ces orages s'accompagneront de fortes précipitations : typiquement, ils pourront donner des cumuls de 50 à 80 mm en moins de 3 heures (avec des intensités horaires généralement comprises entre 20 et 40 mm). Outre, une forte activité électrique, de la grêle pourra être observée. Dans une moindre mesure certains orages pourraient donner de fortes rafales de vent.

Conséquences possibles des intempéries :

Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger.

Précipitations/Orange

De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.

En raison de ces précipitations, la visibilité peut être réduite, des inondations sont possibles.

Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires.

