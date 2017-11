Orange lance sa banque 100 % mobile

Ce lancement constitue la première incursion sur le terrain bancaire en France d'un géant des télécoms et la première entrée de longue date d'un acteur de cette taille sur ce marché. Initialement prévu le 6 juillet, le lancement d'Orange Bank avait dû être reporté au 2 novembre faute d'être "à la hauteur des standards" et exigences fixées par le groupe.

Orange Bank propose à ses clients depuis le 2 novembre 2017 la plupart des services d'une banque classique : un compte, une carte bancaire, un découvert autorisé, une assurance complémentaire gratuite ainsi qu'un livret d'épargne rémunéré.

À terme, l'offre, dont tous les services sont censés être accessibles en ligne et sur mobile, comprendra également des prêts personnels ainsi que des prêts immobiliers, ajoute Orange, qui s'est appuyé sur la plateforme bancaire de l'assureur Groupama rachetée en 2016.

Une banque "full digital"

"Orange Bank a été conçue pour un usage mobile et pour le digital. Nous arrivons dans un contexte favorable, surtout en France où les banques digitales sont peu représentées" explique Yves-André Leroux, directeur d'Orange Est. "C'est un tournant pour Orange, une étape importante dans la diversification. Orange Bank offre la gratuité à partir du moment ou le client réalise au moins trois transactions par mois - le paiement avec sa carte visa ou mobile, retrait…- le paiement mobile et une bonne dose d'innovation…"

Des services innovants qui bousculent le monde bancaire

Parmi elles, Patrick Figuères, parle d'un "service bluffant" d'envoi d'argent par SMS. "A partir de l'application, l'expéditeur peut envoyer de l'argent à un bénéficiaire qui reçoit un lien dans lequel il indique ses coordonnées bancaires pour créditer le compte souhaité… ". Le directeur adjoint d'Orange Bank insiste également e la possibilité de payer indifféremment avec sa carte ou son téléphone mobile, de bloquer temporairement sa carte depuis l'application lorsqu'elle est perdue ou de la débloquer lorsqu'elle est retrouvée ou encore de connaître son solde instantanément après un achat.

Si l'objectif est de pouvoir s'inscrire ne ligne rapidement avec un délai de 72h maximum pour validation des pièces justificatives, Orange Bank s'appuie sur un réseau 140 boutiques d'Orange habilitées en France et dans lesquelles l'ouverture du compte est immédiate. En Bourgogne Franche-Comté, on dénombre six boutiques habilitées à Dijon, Auxerre, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Nervers et sur la boutique de Besançon Chateaufarine. Un conseiller virtuel est par ailleurs capable de répondre à une majorité de questions 7j/7 et 24h/24.

Le groupe a formé environ 890 collaborateurs, dont 40 dans la région pour le lancement de sa nouvelle offre bancaire, indique l'opérateur au 25 millions de clients dans la téléphonie mobile.

Info+

Objectif Orange Bank : 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 dans le domaine des services financiers sur mobile, sur l'ensemble des marchés et plus de deux millions de clients en France d'ici 10 ans.