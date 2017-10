Orientation Vauban, des parcours de randonnée à la portée de tous

Grâce à la carte qui leur sera remise au départ et les jalons qui guideront leurs pas, ils pourront s’élancer sur le parcours qu’ils auront choisi sans être des as de la course d’orientation.

Les randonneurs auront accès à deux circuits de 5 ou10 km, sur lesquels ils pourront partir seuls, en groupe ou en famille, à tout âge et à leur rythme.

L’accueil des participants se fera sur le site dela Gare d’Eau au bord du Doubs à compter de 8h00.

Les départs, seront donnés de 10h00 à 12h00 sur la randonnée et l’handi-randonnée orientation.

Des membres de BALISE 25 seront à la disposition des personnes qui le désirent pour leur donner des conseils.

Le stock de cartes étant limité il est conseillé de s’inscrire à l’avance.

Pour plus d’informations :