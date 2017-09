Orientation Vauban, parcours de trail et de randonnée à la portée de tous

Les nouveautés :

tous les parcours seront jalonnés ce qui sera une aide précieuse pour celles et ceux pour qui la lecture de la carte est un frein,

sur les circuits chronométrés du trail orientation, plusieurs formules seront proposées avec un classement individuel ou en équipe, sur des distances de 10 à 20 km en fonction des choix qui seront faits par les coureurs.

Les participants, qui ne désireront pas se lancer sur des parcours chronométrés, auront accès à deux circuits de randonnée orientation de 5 ou 10 km, sur lesquels ils pourront partir seul, en groupe ou en famille, à tout âge et à leur rythme.

Comme les années passées, les personnes en situation de handicap pourront elles aussi partir à la recherche des balises sur l’handi-randonnée orientation sur une distance de l’ordre de 4 km.

Le principe de cette manifestation est d’offrir aux randonneurs, traileurs et orienteurs des épreuves abordables par tous. Grâce à la carte qui leur sera remise au départ et les jalons qui guideront leurs pas, ils pourront s’élancer sur leur parcours respectif sans être des as de la course d’orientation.

L’accueil des participants se fera sur le site de la Gare d’Eau au bord du Doubs à compter de 8h00.

Les départs, seront donnés en masse pour le trail orientation à 9h30 et de 10h00 à 12h00 sur la randonnée et l’handi-randonnée orientation.

Des membres de BALISE 25 seront à la disposition des personnes qui le désirent pour leur donner des conseils.

Le stock de cartes étant limité il est conseillé de s’inscrire à l’avance.

Infos +