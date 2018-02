Ornanaises, Ornanais : il reste des places si vous voulez faire un petit voyage en Allemagne

Depuis août 2017, la Ville d’Ornans, le comité de jumelage "Amitiés Ornans Hüfingen" et la Ville d’Hüfingen préparent cet événement qui aura lieu en Allemagne du 20 au 22 juillet à l’occasion de la Fête du Ruisseau.

Au programme : visites, Fête du Ruisseau et diverses animations. Gustave Lafond, peintre et sculpteur Ornanais, participera en présentant une exposition de peintures et de sculptures aux côtés d’un artiste allemand. La Ville d’Ornans et le comité de jumelage "Amitiés Ornans Hüfingen" affrèteront un bus pour les Ornanais (départ le samedi 21 juillet matin et retour le dimanche 22 juillet soir, hébergement chez l’habitant).

Info +