Ornans s'orne d'un nouveau sentier d'aventure !

"Ludo-pédagogique" : ce nouveau sentier de Lachenaud permettra "d'apprendre et comprendre en s'amusant", avance la Ville d'Ornans. Outre les deux kilomètres de piste qui feront voir aux randonneurs de fameux sites locaux (le petit vallon de Lachenaud, les corniches de calcaire, les anciennes voies de communication, le plateau de calcaire...), le parcours s'est également muni d'animations.

Entre réflexion et action

Des bornes de devinettes et de citations ont été disséminées sur la distance, de même que des panneaux informatifs sur l'environnement. En plus de ces éléments destinés à animer la matière grise des amoureux de la nature, la Ville a également construit des agrès sportifs (plots, barres, anneaux, pont mobile...) qui feront se dépenser les plus motivés.

