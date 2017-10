"Le but est de retrouver un public, d'offrir un spectacle vivant aux Ornanais, à tous les habitants de notre intercommunalités et à tous ceux qui voudront bien venir", souligne Nathalie Bertin. "Nous avons fait un choix musical assez abordable puisque cela couvre la musique classique, contemporaine au gospel à l'orchestre philarmonique de Besançon. Le pianiste Damien Groleau et le violoncelliste Georges Denoix seront présents au mois de février. Les vendredi soirs au caveau des arts une multitude de groupe se produiront".

Une offre culturelle hivernale éclectique

Orn'en scène couvrira deux à trois spectacle par mois. Les visiteurs pourront profiter de la venue de magiciens, de chanteurs gospel, des concerts classiques, du flamenco, de chansons à texte, de comédie musicale…

L'orchestre d'harmonie d'Ornans ouvrira le bal vendredi 13 octobre 2017 avec en première partie ZeGaf "Gerchouine and Fire Saxophone Quartet". En seconde partie, l'orchestre interprétera "Heroes near and far" de Richar L. Saucedo ainsi que Spain de Chick Corea. "L'orchestre d'harmonie municipale est très qualitatif, c'est la première fois que nous faisons cela avec eux", explique la 1ère adjointe au maire.

"C'est important sur la une période hivernale d'offrir quelque chose pour se retrouver le vendredi soir, pour commencer le week-end, découvrir des groupes régionaux et se faire plaisir", souligne Nathalie Bertin. "La municipalité a voulu rendre cet évènement accessible avec un prix d'entrée à six euros le vendredi soir et 12 euros pour les spectacles classiques".

Les temps forts jusqu'à la fin de l'année 2017 :

Concert d'ouverture vendredi 13 octobre 2017 au CAL d'Ornans (centre d'animations et de loisirs) à 20h30

Piano voix sur Brodway avec la compagnie Allée des Cerisier le vendredi 20 octobre 2017 au caveau des Arts à Ornans à 20h30

Prix de la ville d'Ornans avec le festival voix de femmes 2016 au Caveau des Arts à 20h30 le vendredi 3 novembre 2017

La Grande guerre à Ornans avec Les amis d'Ornans le samedi 11 novembre 2017 Salle Saint Vernier à 18h

"Non Mr je n'ai plus 20 ans" avec Germaine et Marcel le vendredi 17 novembre 2017 à 20h30 au Caveau des Arts

Comédie Musicale "La petite boutique des horreurs" avec la compagnie Allée des Cerisiers le dimanche 26 novembre 2017 à 16h au CAL

Spectacle de magie avec Anthony le magicien vendredi 1er décembre 2017 au Caveau des Arts à 19h30

Marché de noël les 1er, 2 et 3 décembre 2017

Concert de Gospel avec Gospel for you Family vendredi 15 décembre 2017 à l'Eglise St Laurent à 20h30

Info +