Où acheter du (vrai) caviar à Besançon ?

Le caviar, nourriture des Tsars et des rois, est un aliment incontournable luxueux des fêtes de fin d'année. Il n'en existe pas pour toutes les bourses puisque le caviar, le vrai, coûte entre 1 300€ (Caviar Baeri Naccarii) et 3 500€ (Caviar Beluga Sélection) le kilo. Et à Besançon, où peut-on en trouver ?