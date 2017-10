Où bruncher le week-end à Besançon ?

Rien de tel qu'un bon brunch le week-end pour se faire plaisir et terminer la semaine en beauté. Oeufs, bacon, tartines, croissants, jus de fruits, café, tarte salée, fruits secs, chocolat chaud, saucisses, saumon ou 100% végétarien... Le breakfast et le lunch tout en un est apprécié au Royaume-Uni, de l'autre côté de l'Atlantique mais aussi en France et en Allemagne. A Besançon, certains commerces de bouche ouvrent leurs portes le samedi midi et/ou le dimanche pour proposer des brunchs composés de leurs spécialités. Voici quelques adresses pratiques !