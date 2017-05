Où charger son véhicule électrique à Besançon ?

L’électrique, une énergie économique et écologique propulsant de plus en plus de véhicules. Mais encore faut-il pouvoir trouver une borne de recharge en ville. Les places sont souvent chères et toutes les bornes ne sont pas adaptées à certains véhicules. Voici le guide des bornes bisontines actuellement accessibles aux particuliers n'ayant pas réservé.