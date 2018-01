Où en est la tempête Eleanor ?

Situation actuelle :

La dépression nommée Eleanor (creusement 969 hPa à 5h ce matin), quitte les Îles Britannique et circule en mer du Nord, vers la Scandinavie. Un front froid particulièrement actif traverse actuellement le Nord et l'Est du pays, c'est à son passage que l'on a observé les plus fortes rafales de vent :

Sur le domaine côtier, on a relevé fréquemment des valeurs de l'ordre de 120 à 140 km/h : 129 Cap de la Hève (76), 125 à Brignogan (29), 122 à Dieppe (76) ;

Dans l'intérieur : 147 km/h à Cambrai (59), 120 à Saint-Arnoux (60), 102 à Lille (59), 111 à Bouleville (27), 103 à Rouen (76), 115 à Chouilly (51), 107 à Reims (51). Sur Clermont Férrand (63) 103 km/h Derrière le front froid, une traine très active, parfois orageuse, se met en place.

Evolution prévue :

La dépression Eleanor va occasionner sur une moitié nord-est du pays de violentes rafales de vent, depuis les côtes de la Manche jusqu'au nord-est du pays ce mercredi matin. On attend encore des valeurs de 110 à 130 km/h sur les côtes et de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres. Très ponctuellement sous des grains orageux, ces valeurs peuvent être dépassées. En journée de mercredi, les rafales de vent les plus fortes se produiront sous des averses parfois orageuses et accompagnées de grains ; puis le vent tendra à decroître à la mi-journée sur la moitié Nord.

Sur les Alpes, les rafales de vent vont se renforcer en matinée de mercredi. Les zones de plaines seront peu concernées par ces fortes valeurs de vent hormis le bassin lémanique ainsi que sur les Alpes Maritimes (partie sud) notamment) où l'on attend des rafales de l'ordre de 90 à 110 km/h.

En montagne en revanche, on dépassera souvent les 100 km/h aux altitudes moyennes (stations de ski) et on pourra atteindre les 130 à 180 km/h à des altitudes supérieures.

Le vent s'atténuera en cours d'après-midi de mercredi. Par ailleurs, la neige dans un premier temps, la pluie ensuite commenceront à donner de forts cumuls, à surveiller la nuit prochaine.

Les conseils de comportement