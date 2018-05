Où louer un vélo à Besançon ?

L'été arrive et avec lui le soleil, la chaleur et l'envie de faire des balades à pieds... ou à vélo ! A Besançon et ses environs, plus de 100 km de route sont consacrés aux vélos. Si vous n'avez pas l'équipement nécessaire, ce n'est pas un problème ! Découvrez les adresses où louer des vélos à Besançon...