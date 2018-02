Où pratiquer la méditation à Besançon ?

Si ces deux disciplines ont pour points communs leurs provenances orientales et de favoriser la détente et la conscience de la relation entre le corps et l'esprit, connaissez-vous la différence entre le yoga et la méditation ?

La méditation se focalise principalement sur l'esprit, la conscience et la respiration. Elle a pour but de relâcher les tensions physiques et mentales.

Quant au yoga, c'est une discipline spirituelle et corporelle qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle.

Où apprendre et pratiquer la méditation à Besançon ?

Énergie en marche

27, rue de Vignier – 25000 Besançon

Tél. : 06 17 14 07 63

Centre d'arts traditionnels et culturels orientaux

56, rue de Dole – 25000 Besançon

Tél. : 03 81 80 50 77

Tai-chi-chuan et Qi gong

59 rue des Granges – 25000 Besançon

06 51 56 32 90

Union comtoise de yoga

14, rue Volet – 25000 Besançon

Tél. : 03 81 82 37 45

Groupe Shambhala

14b, rue Suard – 25000 Besançon

Tél. : 06 32 62 03 03 – 06 32 12 38 87

Anne Guilleminot

6F, rue des Jardins – 25000 Besançon

Tél. : 03 88 02 48 17

Pascale Morand

21, rue de la République – 25000 Besançon

Tél. : 03 81 82 20 52

Atelier Fontaine Argent

35, avenue Fontaine Argent – 25000 Besançon

Tél. : 03 81 80 64 30

Bouddhisme et méditation

"Il n'y a plus de soirées enseignements et méditations à Besançon pour le moment".

Infos +

