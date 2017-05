Où profiter des circuits-courts dans le Grand Besançon?

Il est parfois compliqué de savoir la provenance des fruits et légumes, la viande ou encore certains fromages et avec quels produits ils sont fabriqués, traités ou produits. Que ce soit pour un goût meilleur, le maintien de l'agriculture locale ou encore le respect de l’environnement, l'agriculture biologique, la cueillette à la ferme et le circuit-court ont de plus en plus d’adeptes. Voici une liste de lieux où se procurer des produits locaux autour à Besançon et son agglomération.