Où se situent les déserts médicaux en Franche-Comté ?

Le gouvernement a dévoilé son plan de lutte contre les déserts médicaux ce vendredi 13 octobre 2017. En Bourgogne Franche-Comté, les départements de l'Yonne, de la Haute-Saône et de la Nièvre sont ceux qui affichent une densité médicale la plus faible. Concernant les médecins généralistes en Franche-Comté, les bassins de vie de L'Isle-sur-le-Doubs, Pont-de-Roide, Rioz, Chaussin, Morez et Delle sont les bien moins lotis…