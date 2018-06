Où sont les meilleurs collèges dans le Doubs ?

L'Étudiant a classé plus de 7 800 établissements dans son palmarès, établi sur la base des résultats (taux de réussite) et mentions au brevet sur les années 2015, 2016 et 2017. Des résultats utilisés afin de donner une note globale à chaque collège

En 2017, dans le Doubs, les 68 établissements ont présenté plus de 5.950 candidats au brevet. 5/244 ont été admis dont 4.327 avec une mention ( dont 1.763 mention Très Bien)

Voici le top 10 des collèges dans le Doubs (P = Privé)

Notre Dame (Besançon) P Saint-Joseph (Besançon) P Les Augustins (Pontarlier) P Claude Girard Les Sorentines (Chatillon-le-Duc) Sacré Cœur (Amancey) P Jean Bosco (Orchamps-Vennes) P La Source (Mouthe) JC Bouquet Val de Morteau Lumière (Besançon) René Perrot (Le Russey)

Attention cependant, "les résultats bruts ne suffisent pas à cerner totalement la valeur d'un établissement, car ils dépendent fortement du profil des inscrits : origine sociale des parents, part de redoublants, etc." prévient toutefois l'Étudiant. "Ce sont pourtant les seules données accessibles, car le ministère de l'Éducation nationale ne calcule pas la valeur ajoutée des collèges, autrement dit la capacité à faire progresser leurs élèves, comme il le fait pour les lycées…"

L'Étudiant a décidé de devancer les critiques lié à un tel classement et recommande de remettre ces résultats en perspective avec d'autres indicateurs "moins facilement mesurables, mais tout aussi importants" de la qualité "comme les professeurs, la taille des classes, l'encadrement, mais aussi les activités extrascolaires ou l'existence d'un internat".

A quoi reconnait-on un bon collège ?

Méthodologie de l'Étudiant

Nos résultats au brevet sur la période 2015-2017 tiennent compte de tous les collèges non agricoles ayant présenté au moins 50 candidats à l'examen au cours de ces trois années. Les données par session où les présents sont inférieurs à 25 sont à prendre avec prudence.

Sur la base des taux de réussite et de mentions (calculés par rapport aux présents), nous avons établi une note sur 20 pour chaque établissement. Cette note nous a permis de classer les collèges en quatre groupes de niveau, de A à D (chaque groupe comprenant un quart des établissements).

Source : MEN-MESRI DEPP / Système d'information Océan

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/diplome-national-du-brevet-par-etablissement/