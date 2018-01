Où sont les salles de sport à Besançon ?

Les salles de sport à Besançon et dans le Grand Besançon sont :

Basic Fit : 5, rue Guillaume Appolinaire / 6, rue Pasteur

: 5, rue Guillaume Appolinaire / 6, rue Pasteur Liberty Gym : 41, rue Thomas Edison / 3, rue Jean-Jacques Rousseau / 51, rue de Châtillon à Ecole Valentin

: 41, rue Thomas Edison / 3, rue Jean-Jacques Rousseau / 51, rue de Châtillon à Ecole Valentin Moving : 6, rue Denfert Rochereau

: 6, rue Denfert Rochereau Wellness sport club : chemin des fermes à Ecole Valentin

: chemin des fermes à Ecole Valentin Espass Form : 4, rue Granvelle

: 4, rue Granvelle L'Orange bleue : 1, rue Valset à Chalezeule

: 1, rue Valset à Chalezeule Elancia : 9, chemin de la Ferme Prabey

: 9, chemin de la Ferme Prabey Fitness Addict : 226C, rue de Dole

: 226C, rue de Dole Besançon Fitness : 25 chemin des planches

25 chemin des planches Snatch Fitness Club : 101 Rue de Vesoul

: 101 Rue de Vesoul Feel Good Sport : ZI Thise, 9 Rue du Valset, à Chalezeule

ZI Thise, 9 Rue du Valset, à Chalezeule CrossFit Besançon : 29 boulevard Président John Fitzgerald Kennedy

29 boulevard Président John Fitzgerald Kennedy Crossfit Électron : 1 Chemin du Bois de la Lavé à Châtillon-le-Duc

1 Chemin du Bois de la Lavé à Châtillon-le-Duc Club pugilistique bisontin : 50, rue Bersot

Chaque salle rivalise avec des prix plus ou moins attractifs. À moins ou égal à 20€ par mois, il est conseillé de vérifier la qualité des quelques services proposés parce qu'il peut arriver que les casiers dans les vestiaires ne soient pas efficaces contre les vols, la propreté des douches peut laisser à désirer, le matériel vétuste ou peu fonctionnel, l'eau du robinet chaude obligeant l'usager à acheter des boissons sur place, etc.

À plus de 50€ par mois, il est également nécessaire de prendre connaissance de la qualité des services et des "trucs en plus" que des salles moins chères n'offrent pas (piscine, eau fraîche gratuite à disposition, propreté des locaux, matériel dernier cri, cours collectifs avec des profs réels, etc.)

Nous avons oublié une salle de sport (et non de coachs sportifs) installé Besançon ou dans le Grand Besançon ? N'hésitez pas à nous le signaler sur redaction@macommune.info !