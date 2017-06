Où sortie à Besançon ? Au Titty Twister Bar !

Date d'ouverture ? Le 21 juin 2008.

Qui est le/la gérant(e) ? Elo et Sly.

En cinq mots, comment qualifier l'ambiance du lieu ? "Convivialité, partage, respect, humour et metal !"

Quelles particularités ? "Le cadre, la déco du bar en général tourne autour du metal comme la musique : du hard rock au metal underground".

Rendez-vous réguliers ? "Pas de rendez-vous réguliers, soirées occasionnelles communiquées sur Facebook."

Quel public visé ? "Tout public ! Nous ne sommes pas une brasserie familiale mais il n'est pas nécessaire d'être metalleux averti pour venir passer une bonne soirée."

Budget pour une soirée ? "Il y en a pour toutes les bourses. Du demi de bière blonde à 2,50 euros aux bières spéciales jusqu'à 4,30 euros. Sirops à 1,80 euro, coca à 2,80, cocktails entre 5 et 6 euros. Shots à partir de 2,50. Whiskey-coca à 4,50 euros."

Boissons/cocktails spéciaux (avec et sans alcool) ? "Huit bières pressions dont quatre fixes : Campus, Cuvée des Trolls, Guillotine et la Bête. Et quatre tournantes qui changent régulièrement. En ce moment : Vedett Extra White, Pink Killer, Maredsous Triple et Surfine."

Jours et horaires d'ouverture ? "Ouvert du mardi au samedi à partir de 17 heures. Et happy hour sur softs, anisés et bières pression de 18 heures à 20 heures tous les jours et le jeudi jusqu'à 21 heures."

