Où sortir à Besançon ? A L'Antonnoir !

Date d'ouverture : 1er septembre 2017.

Qui est le gérant ? Antonin Borie, 36 ans.



En cinq mots, comment qualifier l'ambiance du lieu ? "Rock N roll, alternatif, convivial, chaleureux, sobre."

Quelles particularités ? "Des concerts en live et de bons DJ."



Des rendez-vous réguliers ? "Pas encore, mais très prochainement."



Quel(s) public(s) visé(s) ? "De 25 à 50 ans (et +). Public curieux et qui ne se reconnait pas dans l'offre des discothèques classiques."



Budget pour une soirée ? "20 à 30€."



Boissons/cocktails spéciaux (avec et sans alcool) ? "Un bon choix de bières, en pression, artisanales et en bouteille, une vrai carte de spiritueux, des vins de qualité et quelques cocktail à la suggestion."



Jours et horaires d'ouverture ? "Jeudi / vendredi / samedi / + ouvertures exceptionnelles pour des concerts"