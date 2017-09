Où sortir à Besançon ? A l'Iguane Café !

Date d'ouverture ? En 2003.

Qui sont les gérants ? Laurent et Franck Manigaud.

En cinq mots, comment qualifier l'ambiance du lieu ? "Sociale, mixité, convivialité, découverte, voyage".

Quelles sont les particularités ? "C'est une brasserie non-stop avec une carte qui propose du snacking comme des croque-monsieur, mais aussi des plats plus travaillés tels que des noix de St Jacques, des aiguillettes de canard. On propose une offre différente chaque jour".

Des rendez-vous réguliers ? "On accueille différents types d'artistes. Ça se fait au gré de nos rencontres. Jusqu'à maintenant, on a pu recevoir du théâtre d'improvisation, une exposition photo, des concerts, un tournoi de jeux de société, un repas-concert, des soirées étudiantes, etc. Ça reste régulier."

Quel public visez-vous ? "Aucun. Tout le monde est bienvenu. Je voulais vraiment cette mixité."

Budget pour une soirée ? "10 à 20 euros".

Boissons/cocktails spéciaux (avec et sans alcool) ? "Le thé glacé maison est la boisson phare de l'Iguane Café. Côté cocktails, on propose des recettes du moment comme par exemple en ce moment, nous avons l'Aquarium, le Tropikal et le Troïka, comme une envie de retour aux vacances... C'est en fonction des saisons."

Jours et horaires d'ouverture ? "L'iguane est ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 1 heure."

Page Facebook ? www.facebook.com/IguaneCafeBesancon