Où sortir à Besançon ? Au Café Leffe !

Date d'ouverture : 2013

2013 Directeur : Mickaël Joly

En cinq mots, comment décririez-vous l'ambiance du bar ?

"Cosy, soft, chaleureux, brasserie à la française, avec une clientèle variée".

Quelles sont les particularités du bar ?

"Nous avons deux belles terrasses : une sur la place Pasteur et une autre qui donne sur les Passages Pasteurs".

Des rendez-vous réguliers ?

"Nous diffusons tous les matchs de football et les évènements sportifs forts".

Quel public visé ?

"Cela va de la famille à l'homme d'affaire".

Quelles sont les spécialités du bar ?

"Nous sommes spécialisés en bières Leffe. Nous avons toutes les Leffe qui existent soit une bonne dizaine".

Quel budget pour une soirée ?

"Pour une soirée, il faudra compter entre 20 et 25 euros pour bien manger et boire un verre. Lors des Happy Hour de 18h à 20h, la bière de 50 cl et au même prix que celle en 33 cl et les cocktails sans alcool sont à 6 euros".

Horaires d'ouverture ?

"Nous sommes ouverts tous les jours de 9h00 à 23h00".

Info +

Café Leffe, 4 rue Pasteur à Besançon