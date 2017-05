Où sortir à Besançon ? Au C.KWAN café !

Date d’ouverture : "Avril 2016"

Gérants : Laurent Simon et Guillaume Cuinet

En cinq mots, comment décrivez-vous l’ambiance du bar ?

“Convivialité, qualité, régionale, originale et éclectique”.

Quelles sont les particularités du bar ?

“C’est un bistrot de quartier comme on n’en trouve plus, on veut donner à nos clients ce qu’ils ont de plus en plus de mal à trouver ailleurs : la convivialité, l’échange et les rencontres.”

Des rendez-vous réguliers?

“Les happy absinthe tous les jeudis entre 19h et 20h, les happy bière tous les samedis entre 19h et 21h, des concerts acoustiques et retransmissions d’évènements sportifs sur écran-géant.”

Quel public visé?

“Femmes et hommes de tous âges et toutes nationalités. Ce qui fait la richesse de ce lieu c’est sa diversité culturelle, on cherche à en avoir le plus possible.”

Quelles sont les spécialités du bar?

“Les absinthes et bières artisanales de Franche-Comté. On a aussi une cave à bière”.

Horaires d’ouverture ?

“De 8h15 à 1h du matin du lundi au jeudi ; de 10h30 à 2h les vendredi et samedi ; de 10h30 à 1h le dimanche.”

Infos +