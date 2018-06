Où sortir à Besançon ? Au Gibus !

Gérant : Luliana Gusetu et deux associés.

Date d'ouverture : le bar existe depuis 30 ans, mais le propriétaire y travaille depuis 17 ans.

En cinq mots, comment décrivez-vous l’ambiance du bar ?

"C'est une ambiance très rock, british, chaleureuse, cool et amicale. Quand les clients viennent chez nous, ils cherchent la bonne humeur et l'éclate !"

Quelles sont les particularités de votre bar ?

"Notre partcicularité, c'est notre convivialité. On prend le temps de discuter avec nos clients, nous avons une réelle relation avec eux. Une grande particularité, c'est aussi qu'on est le bar le moins cher de Besançon !"

Des rendez-vous réguliers ?

"Nous faisons l'Happy Hour tous les mercredis soirs de 18h30 à 21h, ce qui attire beaucoup de monde. Les vendredis soirs deviennent aussi un rituel : les familles viennent et profitent de la rue piétonne pour laisser jouer les enfants."

Quel public visé ?

"Tous âge ! Nous reçevons aussi bien les étudiants les jeudis soirs que des familles, des trentenaires ou plus le week-end..."

Quelles sont les spécialités du bar ?

"Nos shooters sont très appréciés. Nous faisons des mojitos avec des fruits de saison, le mojito pastèque en ce moment par exemple. Nous avons beaucoup de bières spéciales et nous proposons les jus de fruits et sodas classiques. Pour l'apéro, nous offrons une planche avec de la charcuterie, des cacahuètes, des olives et des petits feuilletés."

Quel budget pour une soirée ?

"Le demi de bière est à 2.20€, les mojitos à 5€ et la pinte à 5.50€. Nos shooters sont à 2.50€."

Horaires d’ouverture ?

"Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 18h jusqu'à la fermeture des bars, donc 01h environ. Notre bar est plutôt un bar de nuit : le week-end, les clients arrivent assez tard (22h-23h)."

Infos +

Le "Gibus", c'est le nom du célèbre monocle à chapeau, emblème du bar.

Infos pratiques