Où sortir à Besançon ? Au Gustave Café !

Baptiste Picard et Steve Neviere Date d'ouverture : Octobre 2013

En cinq mots, comment décririez-vous l'ambiance ?

"Festive, conviviale, moderne, accueillante, chaleureuse".

Quelles sont les particularités du bar ?

"Il fait bar et restaurant : on peut aussi bien y prendre l'apéro avec quelques tapas qu'y manger comme dans un restaurant classique. Et on peut tout aussi bien y finir la soirée !"

Des rendez-vous réguliers ?

"On a l'habitude de transmettre les grands matchs de football, comme la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde."

Quel public visé ?

"Tout le monde mais on y retrouve principalement les 25-50 ans".

Quelles sont les spécialités du bar ?

"Notre cocktail avec alcool le plus populaire est notre fameux Mojito. Pour les cocktails sans alcool, c'est notre Contet (sirop d'orgeat, de fraise, d'ananas et de pomme) qui l'emporte."

Quel budget pour une soirée ?

"Pour manger, de 10 à 20 euros. Pour un cocktail, entre 7 et 10 euros."

Horaires :

"Le bar est ouvert du mardi au samedi, de 11h30 à 15h30 et de 18h30 à 00h (jusqu'à 2h30 les jeudi, vendredi et samedi)".





Gustave Café, 22 Rue Gustave Courbet, 25000 Besançon