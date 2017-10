Où sortir à Besançon ? Au Marulaz !

Date d'ouverture ? Repris en 2013

Qui est le/la gérant(e) ? Fanny Robbe et Patrice Forsans

En cinq mots, comment qualifier l'ambiance du lieu ?

"Populaire, cosmopolite, intergénérationnelle, branchée, en lien avec la culture", explique Patrice Forsans.

Quelles particularités ?

"La place Marulaz est vraiment sympa. Nous avons choisi de proposer des expositions, de la musique mais aussi un billard dans la salle d'exposition des œuvres. Le 1er décembre j'ouvrirai mon studio photo à l'étage en utilisant la technique de l'ambrotype qui permet l'impression sur verre comme dans le passé. Il ne faudra pas bouger pendant quatre secondes !"

Rendez-vous réguliers ?

"Nous avons un piano-bar, la venue d'un guitariste, d'un saxophoniste. Tous les deux mois nous organisons une nouvelle exposition".

Quel public visé ?

"Tous les gens qui veulent passer un bon moment, qui s'intéressent à l'art En général nous avons un public de 35-40 ans mais de plus en plus nous avons des plus jeunes".

Budget pour une soirée ?

"Les clients n'ont que les boissons à payer, nous nous chargeons de rémunérer les intervenants. Le café est à un euro".

Boissons/cocktails spéciaux (avec et sans alcool) ?

"Nous avons une bière belge peu courante La Judas".

Horaires d'ouverture ?

"Du lundi au samedi à partir de 16h".

Info +