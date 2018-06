Où sortir à Besançon ? Au Porto Bar !

Gérant : José Dos Santos

Date d'ouverture : 19 mai 1993

En cinq mots, comment décrieriez-vous l'ambiance ?

"Accueillante, sympa, chaleureuse, généreuse, amicale"

Quelles sont les particularités du bar ?

"Ici, tout le monde se respecte et se donne la poignée de main. C'est un bar à la cool, j'offre ce que j'ai sous la main, cacahuètes, olives, jambon… On est généreux et ça se ressent sur l'ambiance."

Des rendez-vous réguliers ?

"Les matchs de la Coupe du Monde, au moins ceux du Portugal en tout cas ! Et une fois par mois, j'organise des petits repas. Au menu : les tripes de José, mon lapin à la bière et les jours de marché, ma femme cuisine des spécialités portugaises : encornets farcis, cassoulet de fruits de mer…"

Quel public visé ?

"On accepte tout le monde mais c'est vrai qu'il y a principalement des gens qui ont plus de 40 ans."

Quelles sont les spécialités du bar ?

"Mon rosé portugais, le Casal Mendès, idéal pour lété ! On a aussi de la bière portugaise, la Supa Rock. Pour du sans alcool, ce sera du jus de fruit portugais à l'ananas ou à l'orange pétillant, le Snol."

Quel budget pour une soirée ?

"A 5€ les trois rosés, faites le calcul selon le temps que vous passez."

Horaires :

"Le bar est ouvert tous les jours de 9h à 21h et jusqu'à minuit les vendredis et samedis."

Infos +