Où sortir à Besançon ? Au Café Planche !

Date d’ouverture : Septembre 2016

Gérants : Vérica Zonjic & Pierre-Antoine Mayol

En cinq mots, comment décrivez-vous l’ambiance de votre bar ?

“Je dirais cosi, agréable, convivial et classe.”

Quelles sont les particularités du bar ?

“C’est un bar à vin. Les vins sont essentiellement de la région, tous goûtés et tous très bons. Et surtout c’est moins de cinq euros le verre.”

Des rendez-vous réguliers ?

“Pour l’instant non, on verra pour l’été.”

Quel public visez-vous ?

“Les amateurs de vins généralement. Mais il y a pleins de gens différents. Ils apprécient l’ambiance calme mais en même temps festive.”

Le budget moyen d’une bonne soirée entre amis à la Planche ?

“On a des formules planchettes de fromages et charcuteries entre 10 et 15€. Si les gens achètent directement une bouteille c’est autour de 20€ et sinon les verres à l’unité sont à moins de cinq euros !”

Un vin un peu spécial ici à déguster ?

“La carte change toutes les semaines, donc c’est suivant le goût des gens. Mais le Mâcon se vend très bien.”

Horaires d’ouvertures :

Mardi - samedi de 11h à 1h

“Tant qu’il y a du monde on reste ouvert”.

Info +

7 rue Gustave Courbet, 25000 Besançon

03 70 93 28 34