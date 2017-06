Où trouver des objets coquins à Besançon ?

A l'occasion du prochain salon de l'érotisme à Besançon les 9, 10 et 11 juin 2017, nous avons choisi de répertorier pour vous les boutiques où il est possible de trouver des objets coquins tels que des sex-toys, menottes et autres accessoires, lingerie sexy, librairie érotique… à Besançon et dans le Doubs.