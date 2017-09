Ouragan Irma : la Bourgogne Franche-Comté débloque 50.000 euros pour les victimes

"Cette subvention permettra de soutenir les populations victimes de l’ouragan Irma qui a dévasté les îles des Caraïbes, et notamment le territoire de Saint-Martin" indique la région Bourgogne Franche-Comté.

Cette aide bénéficiera aux équipes de la protection civile de Bourgogne-Franche-Comté et de la Croix rouge française, afin d’aider les populations locales les plus vulnérables afin de leur permettre de faire face aux besoins immédiats, d’obtenir un soutien psychologique et une aide sociale.