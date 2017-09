Ouverture de la chasse ce dimanche en Franche-Comté

L’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) annonce sur son site l’ouverture de la chasse à tir et au vol ce dimanche pour tous les départements de Franche-Comté. La chasse à courre, à cor et à cri se déroulera du 15 septembre 2017 au 31 mars 2018. La vénerie sous terre, elle, débutera le 15 septembre 2017 pour finir le 15 janvier 2018.

Les mesures à connaitre avant de partir à la chasse...

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier :