Ouverture de La Citronnade à Besançon : un café-cantine et un espace des cultures...

Hind Abou-Hassan et Matthieu Jacob, les deux associés, ont créé un espace particulier aux couleurs chaudes avec des concerts, des produits frais, des animations, de la culture : " Nous avons prévu un atelier avec une naturopathe, un club tricot, un club couture, des soirées polyglottes, des après-midi jeux de sociétés. Nous avons créé cet endroit pour s'évader du quotidien…", explique Hind-Abou Hassan.

Un espace culturel et un café-cantine

La Citronnade se découpe en petits univers différents :

Un espace "studieux" avec des tables, des livres où chacun peut venir travailler avec son ordinateur.

Un espace de détente composé de matelas et de transats

Un espace restauration

Des ateliers seront animés par des bénévoles comme Patrice, un jeune retraité qui "souhaitait lire des extraits de romans, transmettre son savoir", explique la gérante. Matthieu Jacob animera des matinées méditation le samedi matin et le mardi des soirées polyglottes seront mises en place : "il ne sera pas obligé de consommer. Le principe est de mieux appréhender la culture, de discuter…Nous recherchons néanmoins des bénévoles qui souhaitent animer d'autres ateliers".

Une cuisine "saine et pleine d'anecdotes"

"Je ferai des plats anglo-saxons comme le carrot cake, des soupes, des tartes, de la panna cotta mais aussi des plats sans gluten et du végan", souligne la gérante. "Nos produits viennent de producteurs de la région, nous voulons créer du lien avec eux, mettre en avant l'humain avant le produit".

Les associés recherchent notamment l'histoire des produits : "nous demandons comment est arrivé le produit dans la région. Nous avons une bière sans gluten. Le producteur l'a créée parce que sa mère ne pouvait pas goûter ses productions car elle était intolérante. Il a alors travaillé pendant deux ans pour parvenir à enlever le gluten", nous explique-t-on.

Des herbes aromatiques pour tous

"Nous allons mettre des herbes aromatiques devant la boutique et chacun pourra prendre ou planter quelques chose", précise la gérante. Sur le même concept, il sera possible de prendre un objet ou d'en amener un dont vous n'avez plus l'utilité".

La Citronnade