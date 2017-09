Vendredi, pas moins de 750 noctambules ont découvert l'ex-Cousty façon L'Antonnoir avec une nouvelle décoration, de nouvelles musiques, une nouvelle ambiance, de nouvelles boissons, et une nouvelle équipe. "En sachant que la jauge maxi du lieu est de 400 personnes, il y a eu un turn-over continu et donc une longue file d'attente ce premier soir", nous précise Antonin Borie, l'un des trois gérants de L'Antonnoir. Samedi, environ 400 personnes étaient au rendez-vous.

"On n’est pas loin du rêve"

L'émotion était palpable ce dimanche 3 septembre lors de l'inauguration privée à 18 heures lorsqu'Antonin Borie répondait à nos questions. Il nous a confié : "La fatigue m'empêche de vous dire que c'était juste un rêve, mais on en est pas loin là. On a réussi à toucher un truc, des gens, on est arrivés à ce qu'on voulait." Mais ce n'est que le commencement, le "bébé" doit encore évoluer. "Il reste plein de réglages, il faut affiné plein de chose, c'est normal, on n'a pas terminé, mais l'essentiel est là : c'est épuré, c'est assez neutre pour accueillir tous types de publics."

"Le plus dur reste à faire"

Toutefois, "le plus dur reste à faire, il faut faire durer, il faut que les gens s'approprient le lieu, s'y sentent bien. Quand Besançon aura décidé que ce lieu est indispensable, on aura gagné", conclut Antonin.

Prochain rendez-vous : le premier concert à L'Antonnoir jeudi 7 septembre à 20 h 30 avec le concert de Ko Ko Mo et Eyes Shaker et l'after…

