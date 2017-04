Quelles boulangeries sont ouvertes le dimanche dans le Grand Besançon ?

Quoi de mieux qu'un bon croissant ou du pain chaud et craquant le dimanche matin au petit-déjeuner. Voici une liste, hors vacances, des établissements ouverts le dernier jour de la semaine. Sur plus de 70 boulangeries, 13 sont fermées le dimanche (en orange dans la tableui -ci dessous) et huit sont ouvertes (en vert) toute la journées. Les autres boulangeries sont ouvertes le dimanche matin selon les éléments fournis par l'union patronale de la boulangerie du Doubs. Merci à eux !

Les Français restent très attachés au pain selon l'étude "Les Français et leur pain en 10 points clés" de l'observatoire du pain. Dans le pays, chaque habitant conseomme en moyenne 125 grammes de pain, soit environ 1/2 baguette. 89 % jugent le pain incontournable dans leur alimentation.

A quelle fréquence les Français mangent-ils du pain ? 1 fois/jour : 11 % - 2 fois/jour : 35 % - 3 fois/jour : 41 % - + de 4 fois/jour : 13

Près de 9 Français sur 10 (89 %) jugent le pain incontournable dans leur alimentation. En outre, 97 % des Français sont "contents"

Comment les Français apprécient-ils le pain ?

Avec un morceau de fromage : 90 %.

En accompagnement d’un bon repas : 89 %. En tartine, au petit déjeuner : 84 %.

En sandwich, à déjeuner ou en cours de journée : 74 %.

En en-cas, avec un carré de chocolat ou de la confiture : 62 %.

Nature : 59 %.