Palmarès des villes où il fait bon étudier : Besançon est 20e

La 11e édition du palmarès des villes où il fait bon étudier de l'Etudiant prend en compte les critères permettant de mieux cerner les besoins essentiels des étudiants :

Une offre de formations qualitative et suffisamment diversifiée,

Des propositions de logements nombreux et peu onéreux,

Un réseau de transports en commun efficace et abordable,

Un programme culturel riche et varié,

Un marché de l'emploi important et dynamique,

Une ville attractive pour les étudiants européens du programme Erasmus,

... et un peu de soleil en prime

Au total ce sont 15 critères basés sur des données publiques qui ont permis de classer 44 unités urbaines dans ce classement.

Le classement

Pour la première fois, Lyon s'impose et prend la tête du classement, détrônant Grenoble qui se partage la seconde place avec Rennes. Angers et La Rochelle prennent respectivement la tête des classements des grandes villes et des villes moyennes.

Métropoles

Lyon Toulouse Grenoble Montpellier

Grandes villes

Angers Poitiers Clermont-Ferrand Dijon Caen Besançon Brest

Villes moyennes

La Rochelle Chambery Pau Troyes

Besançon se positionne à la 20ème place du classement général et à la 6ème place au classement des grandes villes, derrière Caen et devant Brest.

Attractivité : 9

Formation : 18

Vie étudiante : 20

Cadre de vie : 16

Emploi : 16

Total : 79 points

Les critères de Besançon

Évolution du nombre d'étudiants sur 10 ans : 41ème au classement général

Transports : 35ème au classement général

Dynamisme de l'emploi : 31ème au classement général

Offre culturelle : 17ème au classement général

Offre de formations pour 100 000 habitants : 4ème au classement général

Taux de réussite en première année de licence : 16ème au classement général

Part d'étudiants : 8ème au classement général

Ensoleillement : 17ème au classement général

Logement : 5ème au classement général

Méthodologie

Info +

Pour mieux coller aux attentes des futurs étudiants, ces derniers peuvent établir leur propre classement le site internet en sélectionnant uniquement les éléments qui sont importants pour eux, classés en 5 catégories : cadre de vie, vie étudiante, etc.

Une quinzaine d'indicateurs « non classants » (tarifs des transports, nombre de cinémas dans la ville...) et la mise en avant par la rédaction d'initiatives locales, permettent également de se faire une idée plus précise de ce qui attend les futurs étudiants ville par ville.