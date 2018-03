Parcoursup : +2,8% de participation sur l'Académie de Besançon

91 639 vœux ont été émis sur la plateforme d'affectation des futurs étudiants, uniquement sur l'Académie de Besançon. Sur les 14 022 candidats inscrits, 11 075 proviennent d'une classe de terminale ; 1 784 sont des étudiants en réorientation et 1 163 sont dans une autre situation (non-scolarisés, candidats inscrits à l'étranger…).

Cela représente une hausse de 2,8% par rapport à 2017, "des chiffres cohérents avec la hausse démographique que connaît actuellement l'enseignement supérieur" explique l'Académie.

7 millions de vœux au niveau national

Nationalement, ce sont un peu plus de 7 millions de vœux qui ont été enregistrés sur Parcoursup, soit une hausse de 6,8 % par rapport à 2017. Le nombre moyen de vœux par candidat s’établit quant à lui à 7,9 vœux par candidat.

Les candidats pouvaient cette année formuler jusqu’à dix vœux, dans et hors de leur académie. Le Gouvernement avait par ailleurs fait le choix de lever les contraintes qui pesaient sur la formulation des vœux par les candidats, et notamment l’obligation instituée en 2016 de formuler au moins un vœu dans une filière de licence non sélective ("pastille verte").

Les données présentées sont provisoires et peuvent encore évoluées.

Parcoursup est un site web destiné à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur (après le baccalauréat). Il remplace l'ancien système, Admission Post-Bac (APB).