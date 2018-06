Au total, ce sont 22 872 vœux qui ont été formulés ( hors IUT) pour l'université de Bourgogne-Franche-Comté. "89 % des voeux ont reçu une réponse positive. Nous sommes au dessus de la moyenne nationale", souligne Frédéric Muyard, vice-président de l'Université de Franche-Comté chargé de la formation et de la vie étudiante.

12 990 futurs étudiants souhaitant poursuivre leurs études dans l'enseignements supérieur dans l'académie de Besançon ont formulé au moins un vœu sur la plateforme nationale de préinscription Parcoursup 2018, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Maurice Dvorsak se félicite du taux de réponse de 80 % sur Parcousup, la plateforme APB de gestion des vœux d'affectation des futurs étudiants dans l'enseignement supérieur.

En France, 812 000 candidats se sont inscrits sur la plateforme et 610 000 propositions ont été faites selon le ministère.

"Nous avions ce genre de chiffre bien plus tard avec le précèdent système APB", précise-t-il."L'accompagnement est un point très important avec Parcoursup notamment avec deux professeurs principaux pour certaines classes".

80% des inscrits sur Parcousup ont donc eu "au moins une proposition" mais tous "ne l'ont pas encore sélectionnée". Ce que trouve légitime le chef du service académique de l'information et de l'orientation. "Un certain nombre d'entre eux reste en attente sur des formations pour lesquelles ils ont été classés, que la formation soit sélective ou non".

Quelles sont les filières sélectives et non sélectives ?

elles concernent les sections techniques extérieures (STS, classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, instituts universitaires de technologie, IUT ou écoles) dont l'admission se fait sur dossier ou concours. Filières dites "non sélectives" : elles concernent les licences, 1 ère année commune aux études de santé (PACES).

Maurice Dvorsak rappelle en outre que "15% des formations de l'enseignement supérieur sont hors Parcoursup". Dans ces formations entrent : les Instituts de formation en soins infirmiers (ifsi), sciences politiques… "Nous ne sommes pas directement concernés même si un certain nombre d'élèves s'intéressent à ces formations sur d'autres régions".

370 nouvelles places créées pour les filières "en tension"

Ces 370 places ont été créées entre l'université et les différents BTS de l'académie. "Nous avons anticipé l'ouverture de 280 places en plus notamment en licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) et en Droit" , précise Frédéric Muyard.

Que faire en cas de refus ?

Un élève n'ayant reçu que des réponses négatives, car n'ayant "postulé que sur des filières sélectives" selon le rectorat, peut saisir la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Cette dernière accompagnera les candidats entre la première publication de résultats jusqu'à ce qu'une réponse soit apportée. Pour l'Académie de Besançon, 70 jeunes n'ont eu pas de propositions.

Sept autres cas sont concernés : quatre sportifs, deux jeunes en situation médicale et un en situation de handicap. "Nous sommes en contact avec des établissements des régions d'accueil". Sur les sept cas, seul un n'a pas encore été résolu, précise le rectorat.

Pour les 70 autres cas, chaque jeune a été recontacté et une demande de prise de contact avec un psychologue a été formulée "pour voir ce qui peut leur être proposé. Cela n'ira pas exactement dans le sens de ce qu'il demande aujourd'hui", précise Maurice Dvorsak.

Quel délai pour formuler sa décision ?

La plateforme Parcoursup ne formulera plus aucun voeu durant les épreuves du baccalauréat et ceci afin de "laisser les élèves se concentrer sur leurs examens", précise le rectorat. Pour ceux qui n'auraient pas donné de "oui ferme", des délais sont toutefois fixés.

Jusqu'au 25 juin 2018, les candidats ont sept jours pour répondre favorablement ou non à une proposition de Parcoursup. Passé ce délai, il leur restera trois jours pour prendre une décision. Pour les indécis, il faudra faire attention, car le délai de réponse passera à un jour à compter du 21 août 2018...