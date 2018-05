Participez au recensement des hérissons !

Le hérisson menacé d'extinction

L’association France Nature Environnement 25-90 est une fédération qui réunit les associations de protection de la nature et de l’environnement des deux départements. Elle souhaite participer au recensement du hérisson, animal menacé d'extinction d'ici 2050 et pourtant bénéfique pour les jardins et le développement de la biodiversité.

Devenez acteurs du recensement

Une opération de science citoyenne et participative a été mise en place dans le Grand Besançon et la ville de Belfort. La prochaine fois qu'un hérisson croisera votre chemin, vous pourrez :

Le prendre en photo

Noter le lieu et l'heure de la rencontre

Et ensuite :

Vous pouvez simplement envoyer la photo et les informations à contact@fne-doubs.org

Vous pouvez prendre le temps de compléter cette fiche directement sur internet ou l'envoyer à contact@fne-doubs.org

Vous pouvez également transmettre votre découverte par la poste aux coordonnées ci-dessous :

FNE Doubs Maison de l’environnement

7 rue Voirin

25000 Besançon

A la recherche des hérissons

Vous pouvez aussi partir de vous-même à la recherche de l'animal, "inoffensif et sympathique". Voici quelques conseils pour vous aider dans vos recherches :

Le hérisson ne sort qu'à partir de 18h !

Dans un milieu rural, vous le trouverez dans les clairières, le long des chemins piétons ou automobiles, le long de ruisseaux boisés, dans les broussailles, les friches, les taillis...

Dans un milieu urbain, le hérisson peut se cacher dans les jardins (composts), dans les parcs, près des murs, des haies et des lisières...

Pour suivre l'avancée du projet, FNE propose aux personnes interessées, et sur simple demande, l'envoi d' une synthèse des résultats.

Infos +