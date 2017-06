Pas de clim au bureau ? Voici quelques astuces pour se rafraîchir en restant habillé…

Demandez un ventilateur ou prenez celui de chez vous !

Bien sûr, le ventilateur est une façon de recevoir de l'air, mais parfois, pas forcément très frais. Toutefois, il peut vous permettre de ne pas trop transpirer.

Un truc en plus qui efficace est de placer une bouteille ou plusieurs bouteilles d'eau glacée devant le ventilateur pour diffuser la fraîcheur de l'évaporation générée.

Prenez un brumisateur

Un brumisateur est une solution efficace pour se rafraîchir de temps en temps le visage, les bras et les jambes. Et si vous avez un ventilateur en plus, vous serez au top !

Éteignez les appareils que vous n'utilisez pas !

Parfois dans les bureaux, toutes sortes d'appareils sont branchés et allumés alors qu'ils ne sont pas utilisés. Éteignez-les ! On l'oublie, mais ils sont des sources de chaleur importante surtout quand ils sont allumés longtemps.

Un drap, une serviette, un linge humide devant la fenêtre

Petit truc de grand-mère : il suffit de mettre un drap, une serviette ou tout autre linge de maison humide et de le suspendre à une fenêtre. Cela permettra de refroidir la pièce. Petit bémol de cette technique : elle peut réchauffer l'humidité de la pièce.

Investissez dans un caraco sorbet !

Oui oui, un vêtement qui tient… froid. C'est la marque Damart, bien connue pour ses vêtements et sous-vêtements chauds, qui propose deux gammes de caracos rafraîchissants. Des microcapsules vont réagir la chaleur de la peau pour permettre de conserver la fraîcheur. On ne l'a pas testé, on ne sait donc pas si c'est réellement efficace…