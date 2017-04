Pas de manifestation ce 1er mai 2017 pour l'union départementale Force Ouvrière

L'UD FO justifie son absence dans les rues, lors du 1 er mai, par le fait qu'elle ne "s'alignera pas derrière un candidat". Le syndicat dénonce "l'acceptation de l'ANI, les réforme de Macron, Rebsamen, NOTRe et Touraine".

A la place de son habituel défilé, le syndicat propose une journée internationale de revendications et de solidarité avec un "pot fraternel à 11h dans ses locaux avec ses syndicats".

L'UD FO tient à être "fidèles à ses engagements revendicatifs". "Nous n’irons pas manifester avec ceux qui ont combattu les revendications ouvrières et qui maintenant nous proposent de choisir entre la peste et le choléra, comme si l’un pouvait nous protéger de l’autre" précise t-elle. Le syndicat ne donne pas de consigne de vote pour le second tour de l'élection présidentielle.