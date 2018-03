Pas de trains Dijon-Lyon les 17 et 18 mars 2018

D'importants travaux seront entrepris ces 17 et 18 mars 2018 sur l'axe Dijon-Lyon pour moderniser sept aiguillages. Ils nécessiteront une interruption des circulations sur cet axe. Le trafic des voyageurs sera fortement perturbée ce week-end avec la modernisation de sept aiguillage sur la ligne Dijon-Lyon, indique la SNCF. Ces perturbations se prolongeront le 24 et 25 mars ainsi que le 7 et 8 avril prochain.